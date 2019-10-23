2019/10/23 | 12:01

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اتحاد الادباء يطالب بإحالة قتلة المتظاهرين الى القضاء وعدم الاكتف

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اتحاد الادباء يطالب بإحالة قتلة المتظاهرين الى القضاء وعدم الاكتفاء بإعفائهم من مناصبهم

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