المفوضية تمدد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات

2019/10/23 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، المقرر اجرائها خلال العام المقبل.

وقال عضو مجلس المفوضين، الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، رياض البدران، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “مجلس المفوضين وافق على تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 31 /10 /2019 بدلا من يوم 25 /10 /2019”.

وأضاف البدران، أن “التمديد يأتي لإتاحة المزيد من الوقت للأحزاب السياسية الدخول في التحالفات الانتخابية وتسجيلها لدى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، استعدادا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، المقرر اجراؤها في 1 /4 / 2020”.

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