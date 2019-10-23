النفط ينزل مع زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات خفض الإنتاج تقدم دعما

2019/10/23 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- نزل النفط يوم الأربعاء بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من أوبك وحلفائها حالت دون مزيد من التراجع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 59.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر كانون الأول، وهو العقد الجديد لشهر أقرب استحقاق، 32 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 54.16 دولار للبرميل.



وانتهى عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر تشرين الثاني يوم الثلاثاء عند 54.16 دولار.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بواقع 4.5 مليون برميل إلى 437 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومما ساعد في دعم الأسعار، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما إذا كانت ستعمق تخفيضات الإنتاج وسط مخاوف من ضعف الطلب العام المقبل.

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