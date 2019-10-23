شرطة المثنى تصدر حزمة من التعليمات والاوامر بخصوص التظاهرات

2019/10/23 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت غرفة عمليات شرطة المثنى، اليوم الاربعاء، اجتماعا تضمن اصدار تعليمات واوامر بشأن التظاهرات.

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