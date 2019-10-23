الاسكان تعتمد خطة لإنجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا

2019/10/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، اعتماد خطة لإنجاز 250 ألف وحدة سكنية سنويا.

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