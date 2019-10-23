حركة النجباء تتهم محطة فضائية بممارسة دور تخريبي في العراق

2019/10/23 | 12:18

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بغداد اليوم - بغداد

اتهمت حركة النجباء، الاربعاء، قناة الحرة بممارسة ور تخريبي في العراق، عبر زج الحشد الشعبي ومدير أ...





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