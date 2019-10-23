آبل تتطلع لدخول سوق الواقع المعزز، وحواسيب MacBook المزودة بمعالجات ARM قادمة

2019/10/23 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقا لمصادر مطلعة على المسألة، ستدخل شركة آبل سوق الواقع المعزز في وقت ما في العام المقبل من خلال إطلاق خوذة خاصة بها.



وكشف المصدر أيضًا أن الشركة ستُعلن عن حاسوب MacBook جديد يحتوي على معالج يستند على معمارية ARM.

شكل وتصميم خوذة الواقع المعزز القادمة من شركة آبل يبقى مجهولاً في الوقت الراهن، ولكننا نعرف أنها ستحتوي على شاشات ثلاثية الأبعاد.



ستحصل هواتف iPhone في العام المقبل على قدرات الواقع المعزز أيضًا، وذلك بمساعدة من مستشعرات Time Of Flight في الخلف.



وبالإضافة إلى تجديد التصميم، ستحصل الهواتف أيضًا على شاشات OLED جديدة بأحجام 5.4 و 6.1 و 6.7 إنش.

حواسيب MacBook من ناحية أخرى، سوف ترحب بعضو جديد أو أعضاء جدد يعملون بالمعالجات التي تستند على معمارية ARM.



هذا سوف يمنح شركة آبل تحكمًا أعمق في النوى وتحسين عمر البطارية.

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