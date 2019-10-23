الخوف من المجهول يدفع العراقيين لإشعال الأسواق قبيل التظاهرات

2019/10/23 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} مع قرب انطلاق تظاهرات الـ25 من تشرين الاول الجاري، في بغداد وعدد من المحافظات، دفع الخوف من المجهول المواطنين الى تخزين المواد الغذائية في منازلهم تحسباً لأي طارئ يحصل مثلما حدث في التظاهرات الاخيرة.

وشهدت اسواق العاصمة بغداد والمحافظات اقبالاً كبيراً من المواطنين قبيل انطلاق الاحتجاجات الشعبيةيوم الجمعة المقبل، الامر الذي استغله التجار ليرفعوا اسعار المواد الغذائية المختلفة.وذكر مراسلو {الفرات نيوز} إن "المواطنين تواجدوا بكثافة في الاسواق الشعبية ومحال بيع المواد الغذائية من اجل شراء ما يحتاجونه وربما اكثر من المواد لتخزينها تحسباً لأي طارئ".واضافوا: "كما قفزت أسعار البضائع وخاصة الغذائية والخضروات نتيجة لاقبال الناس عليها خصوصاً بعد أن فرضت الحكومة حظراً للتجوال في التظاهرات السابقة قبل أن تقرر رفع الحظر عن العجلات التي تنقل المواد الغذائية فضلاً عن الحالات الطارئة الاخرى".هذا ومن المقرر خروج تظاهرات يوم الجمعة المقبل امتداداً للتظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر الحالي للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل.



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