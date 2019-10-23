العثور على 39 جثة داخل حاوية في بريطانيا

2019/10/23 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة "رويترز" بأنه عثر اليوم الأربعاء، على 39 جثة داخل حاوية في منطقة إ**** قرب لندن، مشيرة إلى أنه تم توقيف المشتبه به.

وقال وزير الداخلية البريطاني "إن الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".وبدأ التحقيق في جريمة قتل، بعد العثور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على 39 جثة في حاوية شحن بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إ****، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع.أكدت الشرطة أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.



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