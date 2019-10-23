إصابة 7 أشخاص في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني والمتظاهرين

2019/10/23 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأصيب 7 أشخاص، الأربعاء، في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش بصيدا وجل الديب جنوبي لبنان.

وافادت وكالات انباء إن 6 أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش اللبناني في المدخل الشمالي لمدينة صيدا.

وأضافت أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات صيدا لتلقي العلاج اللازم.

وفي “جبل الديب”، أفاد المراسل بأنه أصيب أحد المتظاهرين إثر محاولات الجيش اللبناني فتح الطرقات في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.

واستمر توافد المتظاهرين على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.

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