الجيش اللبناني يفتح الطرق المقطوعة من قبل المتظاهرين بالقوة

2019/10/23 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بدأت قوات الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، في فتح الطرق المقطوعة في مناطق شمال العاصمة بيروت.

وقال في بيان، انه فتح الطرق المقطوعة من قبل المتظاهرين المحتجين بالقوة.

وبدأت قوات الجبش في فتح الطرق في مناطق نهر الكلب وجونيه وجل الديب في شمال العاصمة.

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