الكربولي لعبد المهدي: في عهدكم ضاعت هيبة الدولة وتسيدت الاحزاب والعشائر

2019/10/23 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الأربعاء، أنه في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضاعت هيبة الدولة وأصبح نفوذ الأحزاب والعشائر فوق نفوذها، فيما أكد أن حقبة عبد المهدي تفردت بالهروب من المسؤولية بدلاً من مواجهة المشاكل.

وغرّد الكربولي على حسابه في "تويتر"، واطلعت عليه "الغد برس"، قائلا "عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، حقائق سيذكرها التاريخ عن حقبتكم..



في عهدكم ضاعت هيبة الدولة وأصبح نفوذ الأحزاب والعشائر فوق نفوذها"، مبيناً أن "محن الحياة وشظف العيش وزنزانة الاعتقال وطلقة القناص المجهول تطارد كل باحث عن الكرامة في وطنه".

وخاطب الكربولي، عبد المهدي بالقول :"حقبتكم تفردت بتسويف وتمييع للمواقف والهروب من المسؤولية بدلاً من مواجهة المشاكل وحلها فاستحقت لقب حكومة اللا موقف بجدارة"، موضحاً :"في عهدكم ضاعت بوصلة البلد الخارجية فلا هو مع الشرق ولا مع الغرب ولم يكن مستقلا وزادت عزلته..



أما أنتم فقد انشغلتم بمهمة نقل الرسائل بين الدول المتخاصمة لحل مشاكلهم واهملتم مهمتكم الرئيسية تجاه الشعب فكانت المعالجات تجري بدون تخطيط او رؤية استراتيجية".

وتابع، :"في عهد عبد المهدي لم يشهد وضع حجر على حجر..



فلا مشروع ولا استثمار ولا عمل إلا للعمالة الوافدة على حساب العراقي المعطل قسراً عن العمل".

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