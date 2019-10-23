الحزب الشيوعي العراقي يركب الموجة ويُحشّد لتظاهرة 25 اكتوبر

2019/10/23 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق في ظل #الترقب المصحوب بالحذر والقلق، حيث تستعد #البلاد لموجة احتجاجات ثانية ربما تكون “#مليونية”، كشف القيادي في تحالف “#سائرون” وهو عضو بارز بالحزب الشيوعي العراقي […]

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