وزير الهجرة: نرفض اية عودة قسرية للعراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الاوروبي

2019/10/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الاربعاء، مع رئيس دائرة الهجرة في بلجيكا فريدي روزمونت، العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن رفضه اية عودة قسرية للعراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الاوروبي.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، ان “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، استقبل رئيس

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