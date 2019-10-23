2019/10/23 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتجات النفطية توفر كميات كبيرة من الخزين الاستراتيجي للحالات الطارئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/23 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتجات النفطية توفر كميات كبيرة من الخزين الاستراتيجي للحالات الطارئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتجات النفطية توفر كميات كبيرة من الخزين الاستراتيجي للحالات الطارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).