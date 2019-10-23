وزير الخارجية يعلن أولويات الحكومة ويؤكد سعي العراق لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية

2019/10/23 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم ، أولويات الحكومة ويؤكد سعي العراق لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.

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