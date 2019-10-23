الوطنية يستغرب تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات ويدعو لمحاكمة علنية للمتورطين‬

2019/10/23 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‫ابدى ائتلاف الوطنية، اليوم الأربعاء، استغرابه من تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات، معتبراً أن التقرير "غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم الأحداث"، فيما دعا إلى محاكمة علنية بحق المتورطين ‬الذين وردت أسماؤهم أو من لم ترد في تقرير اللجنة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه يستغرب "ما جاء في التقرير النهائي للجنة المختصة بالاعتداء على المتظاهرين ويعده غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم وعِظِم الأحداث التي رافقت التظاهرات خصوصاً وأن التحقيق لم يكتمل بعد، بدليل تقديم المتهمين لتحقيق آخر، كما وان للقضاء كلمته بهذا الصدد، كما يستغرب ائتلاف الوطنية أيضاً أن تكون هذا اللجنة اصلاً برئاسة الأخ المحترم وزير التخطيط لأن سياقاتها ليست من اختصاصه".

وأضاف، أن "المرور على هذا الحدث الجلل دون تسمية الامور بمسمياتها، مرفوض شكلاً ومضموناً، ‫لقد تجاهل التقرير كذلك حالات الاعتداء التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاعلامية، فضلاً عن أن تقرير اللجنة يوجه اتهامات لبعض المتسببين في الاعتداء على التظاهرات غير كافٍ مطلقاً".ودعا الائتلاف إلى "محاكمة كل من ورد اسمه او من لم يرد اسمه في تقرير اللجنة بالاعتداء على المتظاهرين في محاكم علنية وأمام الشعب لإعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية وللتعرف على من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص ولتبيان الحق من الباطل".





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