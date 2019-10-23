أسهم أوروبا تتراجع بفعل قطاع التكنولوجيا وسط احتمال تأجيل بريكست

2019/10/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء في الوقت الذي تعرض فيه قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء تحذير صادر عن تكساس إنسترومنتس بشأن تباطؤ القطاع عالميا، بينما علق مشرعون بريطانيون مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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