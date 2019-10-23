المنتجات النفطية توفر خزين استراتيجي لحالات الطوارئ

2019/10/23 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة المنتجات النفطية، الاربعاء، توفير خزين استراتيجي من المشتقات النفطية لحالات الطوارئ .

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