2019/10/23 | 12:49

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بغداد اليوم- نينوى

عناصر داعش يتسللون إلى قرية جنوب الموصل ويقتلون مختارها

يتبع.



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بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، 23 تشرين الأول، 2019، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في حوض الوقف بديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية أنطلقت لتعقب خلايا داعش في بساتين قرى المخيسة وابو كرمة في حو

بغداد اليوم _ ديالى

كشفت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تأخر في نشر نقاط مرابطة أمنية، تسبب بتأجيل إحياء 5 آلاف دونم من البساتين، شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة، حقي الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوا

بغداد اليوم- ديالى

اعلن جهاز الامن الوطني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني في محافظة ديالى.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "انه منتسبي جهاز الامن الوطني في محافظة ديالى تمكنوا من ا

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