بالرغم من قرار تجميدها.. سرايا السلام تستجيب لدعوة الصدر: جاهزون لاي امر طارئ

2019/10/23 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الاربعاء، جهوزيتها لأي امر طارئ تلبية لقرار الصدر .التيار الصدري يستعد للاسوأ وأصدرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عدة قرارات نقلا عن الصدر إلى جميع تشكيلات وهيئات التيار الصدري، تزامنا مع قرب انطلاق تظاهرات 25 […]

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