الشيوعي العراقي يطالب باستقالة الحكومة وتشكيل جديدة

2019/10/23 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب الحزب الشيوعي العراقي، الاربعاء، باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل جديدة، بعيدة عن نظام المحاصصة.

وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، مفيد الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في بغداد، “نطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومةجديدة، بعيدا عن نظام المحاصصة ومنظومة الفساد”.

وشدد الجزائري، على ان “تكون الحكومة الجديدة مهامها انجاز الامور اليومية والحياتية لتوفير قوت الشعب”، داعيا الى “القصاص العادل بمن قتل المتظاهرين واعطى الامر بقتلهم، واستعادة الاموال المنهوبة”.

ولفت الى أن “حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادتها”، مطالبا “بالتحضير لانتخابات مبكرة ويسبقها وضع قانون جديد”.

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