انذار بدوائر واسط واخلاء للحواسيب والملفات قبل 25 اكتوبر

2019/10/23 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطأفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتوجيه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، كتاباً عاجلاً لاتخاذ حالة الانذار في جميع دوائر المحافظة، واخلاء الحواسيب والملفات المهمة، وذلك قبل التظاهرات المرتقبة بعد غد الجمعة.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، إن “محافظ واسط، محمد المياحي، وجه كتابا سريا عاجلا إلى جميع الدوائر في المحافظة، تضمن التوجيه باتخاذ حالة الانذار”.

وأضاف، أن “مبنى ديوان المحافظة يشهد اخلاءً تاماً من الاجهزة الالكترونية والملفات”، مبيناً أن “المياحي تحدث في كتابه عن وجود معلومات استخبارية تفيد بنية جماعات لحرق مجلس المحافظة”.

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