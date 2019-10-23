كيف تبطئ تساقط الشعر وتحمي نفسك من الصلع؟

2019/10/23 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى أدوية أو شامبو لتقليل تساقط الشعر ووقف الصلع، ربما عليك التفكير في الأطعمة كوسيلة فعّالة لإيصال المغذيات المطلوبة لصحة فروة الرأس.



يحتاج الشعر إلى الزنك والحديد وفيتامين “إي” ودهون أوميغا3 ومضادات للأكسدة.



إليك أكثر الأطعمة التي تزوّد الشعر بالمغذيات:القهوة مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر* الأكلات البحرية غنية بالزنك ودهون أوميغا3.



المحار والروبيان (القريدس أو الجمبري) وسمك القد من الأطعمة الضرورية لصحة الشعر.* اللحوم الحمراء من أفضل مصادر الزنك والحديد، وخاصة الكبد البقري، وكذلك كبد الدجاج، ولحم الضأن.* بذور اليقطين (اللب الأبيض) أغنى الأطعمة النباتية بالزنك إلى جانب الحديد.* الجوز من المكسرات الغنية بالمغذيات التي يحتاجها للشعر.* القهوة مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر.* يحتوي الفول على الحديد النباتي، ويساعد تناول أطعمة غنية بفيتامين “سي” على امتصاص هذا الحديد.* السبانخ المطبوخ من أفضل مصادر الحديد النباتي.* العدس مصدر نباتي غني بالزنك.

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