2019/10/23 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الرئيس التونسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان دهناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس التونسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان دوليات 2019 المركز الخبري الوطني.

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