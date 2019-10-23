النزاهة تضبط تلاعباً بقوائم الأجراء في مديرية كهرباء الفرات الأوسط

2019/10/23 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط مسؤولين في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية - الفرات الأوسط، لقيامهما بالتلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم تشغيل، وتحويل (800) من الأُجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقود.

وقالت الهيئة في باين صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، الذي قام بالانتقال إلى المديريَّة، تمكَّن بعد متابعةٍ وتحرٍّ، من ضبط مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية فيها؛ لثبوت قيامهما بالتلاعب في قوائم تشغيل (800) أجير يومي، وتحويل (564) منهم إلى عقود خلافاً لقرار مجلس الوزراء".

واضافت أن "التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن قيام المُتَّهمين بإضافة أسماء وهمية للأُجراء اليوميين الذين تركوا العمل؛ بغية تشغيل أجراء آخرين بدلاً منهم، لافتة إلى أن آلية تشغيل الأجراء الجدد تكون عن طريق توفير بديل للأجير التارك للعمل في المحطات التابعة لها، إلا أنه لا يوجد ما يؤيد تركهم للعمل، علماً أن الشركة مستمرة في التشغيل، رغم وضعها لافتاتٍ على واجهة مقرِّها بعدم قبول طلبات التشغيل؛ لعدم توفر السيولة المالية، حسب زعمها".

وتابعت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهما استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

يشار الى ان الهيئة أعلنت في شهر تموز الماضي، عن ضبط مُوظفين في دائرة صحَّة بابل ومديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيامهما بالتلاعب وإضافة قرابة (2700) اسمٍ وهميٍّ في قوائم تحويل الأُجراء اليوميِّين في الدائرتين إلى صفة عقودٍ.

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