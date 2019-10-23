أفنان القاسم - مراسيم ملكية 7

2019/10/23 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم "يموت الأخيار في حضن النسيانتموت الذئاب من تخمة الغداءيموت الحمل في فم السبعلكن أليس من حق السبع قتل الحمل؟كيف للسبع ان يعيش دون ظلم؟أليست العدالة كلمه لا معنى لها!في مملكة أفنان تزهر أفخاذ النساء وتطرح ثمرها في الأثداءفي مملكه أفنان يتوقف الزمان في مملكه أفنان تتصارع القبلات تحت قباب المقدس في مملكة أفنان شوارع في قلب عاصمته مليئة بالمومسات صلبان أهله ونجمة......

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