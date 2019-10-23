بالتعاون مع ايزيدي 24، (أمارجي) ينهي ورشته الصحافية التدرييبة في سهل نينوى

2019/10/23 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بعشيقة ضمن برنامجه السنوي الخاص بتدريب الصحفيين المبتدئين والهواة وطلبة كليات الاعلام في مختلف مناطق العراق، أقام مركز امارجي للتطوير الاعلامي المرتبط بـ”العالم الجديد” الاسبوع الماضي بالتعاون مع ايزيدي 24، ورشة تدريبية حول أغراض الصحافة في ناحية بعشيقة الواقعة ضمن مناطق سهل نينوى بمحافظة نينوى.واستمرت الورشة التي أقيمت في 15 تشرين …

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