العراق يوفر خزينا استراتيجيا من المشتقات النفطية لحالات الطوارئ

2019/10/23 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع كريم حطاب جعفر يوم الاربعاء بتوفير الشركة لكميات كبيرة من أنواع المشتقات النفطية في مستودعاتها الخزنية وذلك لغرض سد احتياجات القطاعات كافة في حالات الطوارئ .

وقال حطاب في بيان اليوم ان الشركة وعبر هيأة التجهيز العائدة لها دائماً ما تتابع خزينها الاستراتيجي من المنتجات النفطية في مستودعاتها المنتشرة في المحافظات كافة وهي ممتلئة وتغطي احتياجاتها واحتياجات القطاعات العامة والخاصة كافة في حال حدوث أي ظروف استثنائية ، موضحاً بأنه وحسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم وضع كل الخطط اللازمة لمواجهة أي تحديات ممكن أن تحدث في المستقبل .

من جانبه أفصح مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع عن الكميات المخزونة في مستودعات محافظة بغداد وحدها والتي بلغت ما يقارب من(225) مليون لتر تشمل منتجات البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض مبيناً ان الكميات متفاوتة في المحافظات فيما يتعلق بنسبة الخزين بمستودعاتها الممتلئة وحسب حاجة كل محافظة .

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