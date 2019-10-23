2019/10/23 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أسماء الوجبة الثالثة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع.وأدناه الأسماء:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



أسماء الوجبة الثالثة لخريجي الهندسة الذين تم تعيينهم على ملاك الدفاع وكالة خطوة برس.

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