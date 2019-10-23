2019/10/23 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – خطوة برس عثرت الشرطة البريطانية، الأربعاء، على 39 جثة داخل حاوية شرق العاصمة لندن.وأفادت وكالة “رويترز” بأنه عثر اليوم، على 39 جثة داخل حاوية في منطقة إ**** قرب لندن.من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية “إن الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة”.بدورها، أكدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة في حاوية شرق لندن وكالة خطوة برس.

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