مستشار عبدالمهدي السابق ورئيس تحرير صحيفته العدالة يطالبه بالاستقالة

2019/10/23 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: أياد حسين حبيب البازي السماوي دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..دولة الرئيس ..أكتب إليك هذه الرسالة في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به بلدنا وشعبنا العراقي , ليس بصفتي ناقما ومعارضا للحكومة التي تترأسها , بل بصفتي عراقي قضى خمسون عاما من عمره معارضا لكل […]

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