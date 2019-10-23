2019/10/23 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية، اليوم الاربعاء، دول “عدم الانحياز” إلى المساهمة في إعادة الآثار العراقية التي سرقها تنظيم داعش، في حين حمل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة تجاه التغيير الديمغرافي لمدينة القدس.وألقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم كلمة العراق في اجتماع وزراء خارجيّة دول عدم الانحياز، وبحسب بيان تلقى المركز الخبري الوطني، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحمل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة تجاه “التغيير الديمغرافي” لمدينة القدس المركز الخبري الوطني.

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