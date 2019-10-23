جبهة الإنقاذ والتنمية: حرمة الدم العراقي خط أحمر ليس لأحد إنكار حرمته

2019/10/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلعت جبهة الإنقاذ والتنمية، على التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى.

واعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية تثبيتها بعض الملاحظات على التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا، اولى تلك الملاحظات، ان حرمة الدم العراقي خط أحمر ليس لأحد إنكار حرمته، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بدماء شباب كل ذنبهم أنهم طالبوا بحقوقهم في ظل دولة ومنهج يعلن صبح مساء تمسكه بالديمقراطية والدستور وحقوق المواطنين، والملاحظة الثانية أشارت إلى انه من الواضح أن اللجنة افتقرت للمنهجية في التعامل مع الأحداث والمناطق، واعتمدت على اجراءات الوحدات الأمنية نفسها، فغاب التناسب بين عدد المحالين إلى مجالس تحقيقية مع عدد الشهداء والجرحى، والمناطق التي حدثت فيها التظاهرات، وإن تشكيل المجالس التحقيقية لا يعني إدانة ولا اتهاما، بل محض اجراء للبدء بالتحقيق، وهو أمر كان من الواجب انجازه أثناء عمل اللجنة ليتقرر في ضوء نتائجه الإحالة إلى المحاكم من عدمها .

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