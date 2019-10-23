رسميًا.. تحديد موعد الكلاسيكو المؤجل

2019/10/23 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعدًا نهائيًا لخوض مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان من المُقرر إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إلا أن الاتحاد الإسباني أجله بسبب المظاهرات الجارية في كتالونيا.ووفقًا لموقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإنه من المقرر خوض المباراة يوم 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل على ملعب "كامب نو".وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعد أن درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.ونظرت المسابقات أيضًا إلى التقارير الواردة من رابطة الليجا، والتي كانت تعرض إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل، ولكن رأي الأخيرة غير ملزم للاتحاد الإسباني.يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 19 نقطة، بينما ريال مدريد يأتي في المركز الثاني بـ18 نقطة.انتهى

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