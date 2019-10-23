2019/10/23 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع انفجار بسيارة مفخخة ظهر اليوم قرب سوق القامشلي في سوريا.ولم يسجل وقوع ضحايا نتيجة الانفجار الذي وقع بسيارة مفخخة.ويأتي الحادث عقب اتفاق بين تركيا وامريكا من جهة وتركيا وروسيا من جهة اخرى ينص على خروج القوات الكوردية من المناطق في شمال شرقي سوريا وبخاصة المناطق الحدودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عنيف يهز مدينة القامشلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عنيف يهز مدينة القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).