وزير الإعمار: رئيس الوزراء لن يستقيل ويعتبر الاستقالة هروباً من المسؤولية

2019/10/23 | 13:20

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل من منصبه، بل ويعتبر الاستقالة "هروباً من المسؤولية".

وقال ريكاني في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل ويعد الاستقالة هروباً من المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

واضاف ريكاني، أن "الحكومة نفذت أغلب الوعود التي قطعتها والمتبقي منها سينفذ قريباً".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في المجلس الاعلى احمد عبد الجبار، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، إن بقاء حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أو عزلها، مرهون في مدى تطبيقها للخدمات وتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال عبد الجبار في حديث لـ (بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، أسماء الوجبة الثالثة من خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع.





ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، تضم فيها "أسماء الوجبة

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، إن القوات الأمريكية التي دخلت العراق، بعد الانسحاب من سوريا، سوف تخرج من العراق بعد 4 أسابيع.

وذكر اسبر، الذي زار العراق في زيارة غير معلنة، صباح اليوم، في

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