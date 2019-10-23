2019/10/23 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحر العلوم يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى أكثر دقة في تشخيص الخلل بأحداث التظاهرات

تأریخ التحریر: : 2019/10/23 13:22

• 0 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحر العلوم يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى أكثر دقة في تشخيص الخلل بأحداث التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحر العلوم يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى أكثر دقة في تشخيص الخلل بأحداث التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).