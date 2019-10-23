2019/10/23 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشر مكتب رئيس الوزراء، أسماء الوجبة الثالثة من خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع.

وكانت الحكومة قد اعلنت بوقت سابق اسماء وجبتين من الشريحة المذكورة أعلاه.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء.. الوجبة الثالثة من خريجي الهندسة المعينين في الدفاع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسماء.. الوجبة الثالثة من خريجي الهندسة المعينين في الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).