إسبر في أول تصريح له بعد وصوله بغداد: زيارتي هذه هي دعم مطلق للعراق

2019/10/23 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر في اول تصريح له بعد وصوله بغداد إن زيارته هذه هي دعم مطلق للعراق.

واستقبل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، نظيره الاميركي مارك اسبر في مقر وزارة الدفاع العراقي، مؤكدا استمرار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الامريكية في الامن والاقتصاد، مشيرا الى دور قوات التحالف في محاربة الارهاب، من اجل احلال السلام في العراق والمنطقة.

وأكد اسبر ان بلاده تأخذ بعين الاعتبار سيادة العراق، مؤكدا أهمية تقوية الشراكة الثنائية بين البلدين، سيما في الديمقراطية وحقوق الانسان.

ووصل إسبر، صباح اليوم الأربعاء، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والتي انتقل جزء منها إلى العراق.

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