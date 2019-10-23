2019/10/23 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع في محافظة بابل، اليوم الأربعاء، بان اللجنة الوزارية للتحقيق بخروقات التظاهرات اجرت تحقيقاً مع قائد شرطة بابل، مؤكداً أنه تمت تبرأته من تهمة قمع المتظاهرين.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "لجنة من وزارة الداخلية اجرت تحقيقاً مع قائد شرطة بابل اللواء علي گوة الزغبي على خلفية انتشار تسجيلات تظهر بوجود اوامر مباشرة من الزغبي بضرب المتظاهرين".

وأوضح أن "اللجنة خلصت الى ان الاوامر جاءت في الوقت الذي حدث فيه احداث شغب وسرقة لأجهزة اللابتوبات في داخل بناية مجلس المحافظة".

يذكر ان تسجيلات صوتية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اعطاء اوامر مباشرة من قبل قائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس المحافظة بقمع المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: تم التحقيق مع قائد شرطة بابل ولا قرار بإعفائه من منصبه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: تم التحقيق مع قائد شرطة بابل ولا قرار بإعفائه من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).