القضاء الأعلى يصدر بياناً بتشكيل هيئات تحقيقية ‏بحوادث ضرب المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/23 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الاربعاء، بيانا بشأن تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية‎.‎ وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “استنادا لاحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم ‏القضائي، اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيان بتشكيل هيئات […]

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