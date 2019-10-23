بالصور وزير الداخلية يحضر مراسيم تشييع قائد الفرقه الرابعة في بغداد

2019/10/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اكد وزير الداخليه الدكتور”ياسين طاهر الياسري”،اليوم الاربعاء،على التصدي بحزم الارهاب ويعتبر الشهيد من القادة الشجعان.جاء ذلك خلال حضور السيد الوزير لمراسم تشييع قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء “علي اللامي” والتي اقيمت في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بالعاصمة بغداد بمشاركة القائد العام للقوات المسلحة السيد” عادل عبدالمهدي” وعدداً من

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