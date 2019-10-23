القضاء يشكل هيئات للتحقيق ‏بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/23 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية‎.‎

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