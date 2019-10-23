وزير الداخلية يؤكد التصدي بحزم للتنظيمات الإرهابية

2019/10/23 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، التصدي بحزم للتنظيمات الإرهابية.

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