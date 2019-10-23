2019/10/23 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: القوات الامريكية التي دخلت العراق مؤخرا ستغادر الى الكويت او قطر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: القوات الامريكية التي دخلت العراق مؤخرا ستغادر الى الكويت او قطر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: القوات الامريكية التي دخلت العراق مؤخرا ستغادر الى الكويت او قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).