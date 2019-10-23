كوردي من سوريا يضرم النار بنفسه أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف

2019/10/23 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن رجلا أضرم النار بنفسه أمام مقر المفوضية في جنيف اليوم الأربعاء وتم إسعافه على الفور.وقالت شرطة جنيف ان الرجل الذي أضرم النار بنفسه أمام مقر مفوضية اللاجئين الأممية كوردي سوري، من دون معرفة السبب.وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل، ان الرجل على قيد الحياة.

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