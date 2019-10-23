القضاء يشكل هيئآت للتحقيق ‏بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/23 | 13:51

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019) بياناً بتشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية‎.‎

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لاحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم ‏القضائي، اصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيان بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من ‏المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات"، لافتا إلى أن "الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة ‏تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ‏والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا ‏المحال من الحكومة‎".‎

ودعا مجلس القضاء الاعلى "المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ‏ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن ‏فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ‏ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها".‏

بغداد اليوم- بابل

عقد مجلس محافظة بابل، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، جلسة خاصة لاستجواب رئيسه، رعد الجبوري، على خلفية تسجيلات صوتية مسربة، قبل إنها تخصه، ويوجه خلالها بقمع التظاهرات في المحافظة.

وقال مصدر داخل المجلس، في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل من منصبه، بل ويعتبر الاستقالة "هروباً من المسؤولية".

وقال ريكاني في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في المجلس الاعلى احمد عبد الجبار، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، إن بقاء حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أو عزلها، مرهون في مدى تطبيقها للخدمات وتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال عبد الجبار في حديث لـ (بغداد

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