الرجال الأوسم في 2019.. وهذا ترتيب العراق

2019/10/23 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر تصنيف عالمي الرجال الأوسم في عام 2019.

وأظهر تصنيف لموقع thetoptens أن الأتراك هم الرجال الأوسم عالميا، يليهم كل من الإيطاليين والإسبان.



بينما يأتي الرجل التونسي بحسب التصويت في المرتبة الثامنة عالميا حيث نال 4% من حجم الأصوات لغاية 23 أكتوبر تشرين الأول 2019.كما ويحتل الرجل الأردني المرتبة الثانية عربيا والثانية عشرة عالميا حيث حصل على 3% من الأصوات، ويليه العراقي في المرتبة 14 عالميا، والسعودي في المرتبة 15 بـ 2% من الأصوات.وكان الترتيب العالمي لدول عربية أخرى وفق التالي:اليمن (17)سوريا (21)لبنان (24)المغرب (27)مصر (32)جدير بالذكر أن الموقع يعتمد بتصنيفه على تصويت الجمهور بشكل مستمر وتعليقاته، والذي يؤدي بدوره لتغيير الترتيب.للتصويت يمكنم دخول الرابط : thetoptens .انتهى

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