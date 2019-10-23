2019/10/23 | 13:54

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اجتماع في قصر السلام: التأكيد على تأمين حماية المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة

تأریخ التحریر: : 2019/10/23 13:50

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